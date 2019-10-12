До +21° та сонце: прогноз погоди в Україні на 13 жовтня від ObozTV

Найближчими днями українців тішитиме тепла та комфортна осінь.

ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 13 жовтня.

На заході переважатиме сонячна і суха погода. Денний максимум +21 градус, вночі на термометрах +7.

У північних регіонах мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +19, вночі +10 градусів.

На сході сонце чергуватиметься з хмарами. Максимум денної температури +21 градус, вночі на термометрах +9.

На півдні та в Криму ясно і сухо. Вдень термометри покажуть +21 градус, вночі +9.

Центральним областям обіцяють погожий день. Денний максимум +21 градус, нічний мінімум +9.

У Києві неділя буде сонячною, без краплини опадів. Температура повітря вдень +20, вночі +12 градусів.

OBOZREVATEL нагадує, що вже в понеділок, 14 жовтня, православні християни відзначатимуть Покрову Пресвятої Богородиці. У народі вірять, що цього дня можно привернути в життя кохання і зберегти в домі добробут та злагоду.

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