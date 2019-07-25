До 2100 року в Україні залишиться 28 млн осіб: експерт пояснила причину

Експерт з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна розповіла, чому українці їдуть та порівняла зарплати в Україні з іншими європейськими країнами.

За її словами до 2050 року населення України складатиме 36 млн, а в 2100 році в Україні житиме лише 28 млн. Вона зазначила, що окрім того, що смертність перевищує народжуваність на 200 тисяч осіб щороку, робоча сила їде через неконкурентну заробітну платню.

Пашкіна наголосила, що розмір української зарплати є найнижчим у Європі. Так, за її словами, середня зарплата в інших європейських країнах сьогодні становить 42 тис. грн в еквіваленті, а середня зарплата по Києву лише 15 тис. грн. На думку експерта, для того, щоб українці залишались на наших робочих місцях, українська заробітна платня має складати 65-75% від зарплати в сусідніх країнах за аналогічну роботу.

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