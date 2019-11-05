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5 листопада • оновлено в 16:06
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До +21 ºC, але подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 6 листопада від ObozTV

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Погода в Україні обіцяє бути теплою та переважно сухою, дощитиме лише у західних і північних регіонах.

ObozTV представляє прогноз погоди на середу, 6 листопада.

На заході небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +18 градусів, уночі +8.

На півночі також хмаритиме, місцями пройдуть короткочасні зливи. Денний максимум +15 градусів, нічний мінімум +7.

На сході хмарно з проясненнями. Опади очікуються лише в Донецьку. Максимум денної температури +17, вночі на термометрах

+10 градусів.

До +21 ºC, але подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 6 листопада від ObozTV

Південь та Крим – мінлива хмарність, без краплини опадів. Температура повітря вдень +21 градус, вночі +10.

У центральних областях сонце чергуватиметься з хмарами. Вдень повітря прогріється до +18, вночі термометри покажуть +7 градусів.

У Києві мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Денний максимум +18 градусів, нічний мінімум +9.

OBOZREVATEL нагадує, що цього листопада на українців чекають дві магнітних бурі середньої сили та один серйозний метеоудар.

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