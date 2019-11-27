До +13 і дощі: прогноз погоди в Україні на 28 листопада від ObozTV

У четвер в Україні відчутно потеплішає, подекуди температура "підскочить" аж до +13 градусів. При цьому синоптики прогнозують хмарну погоду та опади – переважно короткочасні дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на 28 листопада.

На заході хмаритиме, в окремих областях пройдуть невеликі зливи. Температура повітря вдень +11, вночі +1 градус.

На півночі небо затягне хмарами. Короткочасний дощ очікується лише в Житомирі. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум 0.

Схід України – переважатиме похмура, але суха погода. Максимум денної температури +8, вночі на термометрах +1 градус.

На півдні та в Криму також хмаритиме, у Миколаєві ймовірний дощ. Температура повітря вдень +13 градусів, уночі +4.

У центральних регіонах небо затягне хмарами, опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +9, вночі термометри покажуть +1 градус.

Києву обіцяють похмурий день, без опадів. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум 0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це потепління буде короткочасним – вже 1-2 грудня до України повернуться морози.

Також нагадаємо, що саме з 28 листопада у православних віруючих розпочинається Різдвяний піст.

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