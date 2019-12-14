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14 грудня • оновлено в 16:25
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До +12 °C: прогноз погоди в Україні на 15 грудня від ObozTV

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У неділю майже по всій території України очікується хмарна погода, ймовірні дощі. Подекуди потеплішає до +12 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 15 грудня.

На заході небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +10, вночі +3 градуси.

Північ – хмарно та в основному сухо. Денний максимум +7 градусів, нічний мінімум +2.

На сході хмарно з проясненнями, в окремих областях дощитиме. Вдень повітря прогріється до +7, вночі стовпчик термометра опуститься до 0.

До +12 °C: прогноз погоди в Україні на 15 грудня від ObozTV

Півдню та Криму обіцяють захмарене небо. У Сімферополі пройде короткочасна злива. Температура повітря протягом дня +12, вночі +6 градусів.

У центральних областях хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Температура повітря вдень +9, вночі +3 градуси.

У Києві в неділю буде хмарно, але сухо. Денний максимум +7 градусів, нічний мінімум +5.

Раніше OBOZREVATEL зібрав декілька свіжих прогнозів погоди на Новий рік та Різдво в Україні – синоптики поки що не впевнені, чи випаде наприкінці грудня сніг.

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