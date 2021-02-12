До 100 автівок: масштабна автотроща на трасі в США через обледеніння

Obozrevatel Відео 08:16, 12.02.2021 Оновлено: 09:20, 12.02.2021

Поліція заявляє, що щонайменше п'ять людей загинули в масштабній аварії, в якій брали участь від 75 до 100 транспортних засобів на крижаній автотрасі в штаті Техас.

Поліція Форт-Ворта зазначає, що кількість поранених досі невідома, оскільки вони все ще працюють з наслідками аварії.

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