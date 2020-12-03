Дмитро Разумков під час засідання ВР зробив зауваження депутатам

Олексій Тітофф Відео 11:50, 3.12.2020 Оновлено: 12:15, 3.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Україна одночасно може втратити міністра оборони та начальника Генштабу, – ЗМІ

Платіжки українців за комуналку за рік зросли в півтора раза: Держстат показав суми

"Хворі кричать, у них істерика": лікарі й пацієнти відверто розповіли про ситуацію з COVID-19 на Миколаївщині. Ексклюзив

У Харкові вирішили керувати містом без Кернеса

Лікарі почали масово звільнятися після доручення Путіна щодо масштабної вакцинації від COVID-19