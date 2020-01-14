Дмитро Бабак в гостях у інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Переможець V сезону шоу "X-фактор" співак Дмитро Бабак став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Він виконав декілька свої пісень та відповів на запитання ведучих програми.
Співак розповів свої роздуми із приводу місця естрадної музики в сучасному українському світі та про гурти, які майбутні покоління вважатимуть еталонами та класикою української музики.
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