Дмитро Бабак в гостях у інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Переможець V сезону шоу "X-фактор" співак Дмитро Бабак став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Він виконав декілька свої пісень та відповів на запитання ведучих програми.

Співак розповів свої роздуми із приводу місця естрадної музики в сучасному українському світі та про гурти, які майбутні покоління вважатимуть еталонами та класикою української музики.

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