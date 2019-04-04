МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Для Зеленського інтернет став не головним, а допоміжним каналом реклами: експерт

60Читати матеріал російською

Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок зазначив, що на цьогорічних виборах, вперше в історії України, можна серйозно говорити про те, що Facebook реально міг впливати на формування волевиявлення, на відміну від телебачення, яке впливає на свідомість громадян постійно.

Він зазначив, що існуючий міф про Володимира Зеленського, який твердить, що він як політик розкрився через соцмережі, не відповідає дійсності. За його словами, соціальні мережі відіграли свою роль, проте, першочерговість впізнання формувалась телебаченням.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Денис Рибачок

Новини

Всі новини