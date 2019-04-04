Для Зеленського інтернет став не головним, а допоміжним каналом реклами: експерт

Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок зазначив, що на цьогорічних виборах, вперше в історії України, можна серйозно говорити про те, що Facebook реально міг впливати на формування волевиявлення, на відміну від телебачення, яке впливає на свідомість громадян постійно.

Він зазначив, що існуючий міф про Володимира Зеленського, який твердить, що він як політик розкрився через соцмережі, не відповідає дійсності. За його словами, соціальні мережі відіграли свою роль, проте, першочерговість впізнання формувалась телебаченням.

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