Для того, щоб схуднути, потрібно їсти: дієтологиня

Дієтологиня Людмила Гончарова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та В'ячеслава Буткалюка.

Вона прокоментувала, чи можливо встигнути схуднути до новорічних свят.

"Насправді, для того щоб схуднути, потрібно їсти, адже наш організм так побудований, що якщо ми собі влаштовуємо голодування, то організм просто прибирає ферменти для розщеплення продуктів. А коли ми знову починаємо їсти після голодування, то це як правило великі порції, а ферментів вже немає. Також важливо багато спати, для того, щоб дири розщіплювались. Наш організм так побудований, він підлаштовується під будь-який спосіб нашого життя. І він намагається зробити якомога краще", - заявила дієтологиня.

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