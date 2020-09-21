Для реінтеграції Донбасу вистачить трьох років, а не 25-ти, – Тука

Тетяна Гайжевська Розслідування 12:16, 21.09.2020

На реінтеграцію Донбасу до складу України знадобиться три роки, а не 25.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, коментуючи тематичну урядову програму. "Якщо ворогу знадобилось 6 років для того, щоб, як каже Резніков, розірвати країну, то для того, щоб її зшити, за моїми оцінками, нам знадобиться 3-5 років", – наголосив він.

Тука додав, що не знає, на чому базуються такі оцінки термінів реінтеграції віцепрем’єра Олексія Резнікова. "Можливо, коли з’явиться якась суперстратегія, то буде зрозуміло", – зазначив він.

Разом з тим політик додав, що про термін 3-5 років можна говорити лише "за умови повернення окупованої території під контроль української влади, після того як почнуть працювати українські судові органи, банківські установи, міністерство соціального захисту тощо".

"А в нинішніх умовах, коли частина України залишається під окупантом, розповідати про якісь терміни, які можуть знадобитись для реінтеграції – це просто несерйозно", – резюмував Тука.

Як писав OBOZREVATEL, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації ТКГ Олексій Резніков заявив, що реінтеграція Донбасу після закінчення війни буде складною й триватиме щонайменше 25 років.

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