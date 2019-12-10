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10 грудня • оновлено в 13:39
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Для путінського Instagram запропоновано логотип, на який чекав весь світ

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Активність у соціальних мережах лідерів держав є різною, як і вподобання тих чи інших майданчиків; комусь до вподоби Facebook, хтось опанував YouTube, а хтось регулярно робить пости у Instagram.

Так, під час зустрічі "нормандської четвірки", президент Франції Еммануель Макрон (його SMM-менеджер) оперативно розміщував зустрічі хазяїна зустрічі із гостями у "сторіз". Ангела Меркель анонсувала в Instagram свою поїздку. І якщо Володимир Зеленський і нічого не написав у цій соцмережі, яку останнім часом дуже активно розвиває, може похвалитися найбільшою кількістю підписників.

І тільки Володимир Путін був стороннім на цьому IT-святі життя. Тож, Крапівіна вирішила скрасити його інтернет-самотність і запропонувати офіційний логотип для всіх його майбутніх сторінок.

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