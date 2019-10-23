Для Кремля питання номер один – це Сирія: Роман Безсмертний

Експредставник України у тристоронній контакній групі у Мінську Роман безсмертний у прямому етері ObozTV прокоментував чи відбудеться зустріч у нормандському форматі.

Він заявив, що потрібно спочатку відповісти на питання, чи існує потреба у такій зустрічі, потім - на питання, на скільки сторони готові до неї, і третє - чи є сторонам, що обговорювати.

"Очевидно, що з точки зору диспозиції сторін, ця зустріч буде носити характер чергового побачення без жодного результату. І це, на жаль, те, на що найліпше можна було сподіватися від самого початку, тому що це легко прогнозувалося. Ще в червні я говорив, що зустрічі не буде ані в липні, ані в серпні, ані у вересні, і у мене взагалі є сумніви, що це відбудеться навіть цього року. Зараз міжнародна ситуація дуже ускладнилась і вносить корективи актуальності, які нас ставлять навіть не в другий і не в третій ряд. Для Кремля сьогодні питання номер один – це Сирія", - заявив Безсмертний.

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