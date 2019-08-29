Для інвесторів важлива нормальна система оподаткування: економіст

Економіст Борис Кушнірук заявив, що виконавча влада є надзвичайно важливою для Зеленського, то він мінімально затягуватиме із формуванням нового кабміну.

Він вважає, що новий прем'єр-міністр України буде абсолютно підконтрольним президенту та сліпо підкорятиметься його наказам. Із високою вірогідністю новим прем'єром України стане Гончарук, а він, за словами експерта, є слабким економістом. Його кандидатура може бути не узгоджена із МВФ та США, але це не було перепоною для Зеленського, який зберіг на посаді Андрія Богдана, проти кандидатури якого виступали Сполучені Штати.

Зі зміною влади в Україні, на думку Кушнірука, епоха бідності закінчиться лише для підприємця Ігоря Коломойського.

Експерт визначив два варіанти розвитку подій на ринку землі. Один з них швидкий та призведе до стрімкого зростання економіки України, інший - довший і має ризики стосовно потенційних власників української території.

Кушнірук назвав імена п'яти міністрів, яких президент має залишити в уряді для того, щоб виконати обіцяне зростання економіки на 5-7% щорічно. Також він наголосив, що для залучення необхідної кількості інвестицій, передусім, мають бути створені нормальні умови оподаткування. Це одразу замотивує потенційних інвесторів вкладати кошти в економіку України, додав експерт.

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