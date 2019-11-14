Для чого потрібна і як працює монетизація субсидій: роз'яснення експертки

Координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко у прямому етері на ObozTV прокоментувала перерахунок субсидій в Україні

"Зараз ніде в публічному доступі ви не знайдете, що уряд України планує далі у питанні монетизації субсидій. Я скажу, як я логічно бачу повне завершення монетизації. Монетизація взагалі означає, що кошти з державного бюджету мають надходити громадянам України. Реальні кошти реальним споживачам - людям. Все просто. Не напряму компаніям, в обхід людини, а саме реальні кошти - реальним споживачам. Це потрібно, щоб людина цікавилася нарахуваннями, була вмотивована економити і бачила результати економії в реальних грошах", - заявила Бойко.

На думку експертки, цей процес стимулюватиме і прихід іноземних інвесторів на ринок газу та електроенергії. Вона заявила, що нічого не заважає повністю завершити цей процес у 2020 році.

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