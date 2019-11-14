Дивовижні споруди з різнокольорових кульок

На ютубі з’явився новий канал Magnetic Man, власник якого робить дивовижні будівлі з різнокольоровими магнітними кульками.

споруди з різнокольорових кульок скріншот з відео

На цьому ютуб-каналі можна знайти різні відомі споруди - від будівництва замків до автомобілів та навіть більярдного столу.

споруди з різнокольорових кульок скріншот з відео

Щоб будувати такі гарні витвори, необхідно бути уважним до деталей. Цей хлопець ретельно використовує різні кольори для оформлення елементів споруд. Виглядає дуже гарно.

споруди з різнокольорових кульок скріншот з відео

Раджу Вам перейти на канал та подивитися на його витвори.

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