Дивовижні споруди з різнокольорових кульок
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На ютубі з’явився новий канал Magnetic Man, власник якого робить дивовижні будівлі з різнокольоровими магнітними кульками.
споруди з різнокольорових кульок
скріншот з відео
На цьому ютуб-каналі можна знайти різні відомі споруди - від будівництва замків до автомобілів та навіть більярдного столу.
споруди з різнокольорових кульок
скріншот з відео
Щоб будувати такі гарні витвори, необхідно бути уважним до деталей. Цей хлопець ретельно використовує різні кольори для оформлення елементів споруд. Виглядає дуже гарно.
споруди з різнокольорових кульок
скріншот з відео
Раджу Вам перейти на канал та подивитися на його витвори.
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