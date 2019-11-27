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29 листопада • оновлено в 12:31
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Дивовижні споруди з магнітних кульок

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На Ютубі з'явився новий канал Magnetic Man, власник якого робить дивовижні будівлі за допомогою магнітних кульок.

Дивовижні споруди з магнітних кульок

Дивовижні споруди з магнітних кульок

Скріншот з відео

На цьому Ютуб-каналі можна знайти різні споруди - від будівництва замків, автомобілів до більярдного столу.

Дивовижні споруди з магнітних кульок

Дивовижні споруди з магнітних кульок

Скріншот з відео

Щоб будувати такі красиві споруди, необхідно бути уважним до деталей. Цей хлопець ретельно використовує різні магніти для оформлення. Виглядає дуже красиво.

Дивовижні споруди з магнітних кульок

Дивовижні споруди з магнітних кульок

Скріншот з відео

Раджу Вам ознайомитись з відео і своїми власними очима побачити це диво.

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