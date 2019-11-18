Дивовижні куби
Свій конструктор Аберг назвав гіпнокубиками (Ghostcube).
Дивовижні куби
Скріншот з відео
Іграшка складається з багатьох елементів з дерева і картону, які скріплюються за допомогою рухомих шарнірів.
Дивовижні куби
Скріншот з відео
З'єднання виконані настільки акуратно, що неможливо відразу розібратися, яким чином влаштована конструкція. Саме завдяки цьому здається, ніби кубики дивним чином обертаються у всіх площинах.
Дивовижні куби
Скріншот з відео
У гіпнокубики можна грати як окремо, так і декількома моделями одночасно. Їх конструкція дозволяє зводити казкові замки, укріплені стіни, ажурні вежі і все, на що ще вистачить фантазії гравця.
Дивовижні куби
Скріншот з відео
Макети вільно взаємодіють один з одним. Щоб зафіксувати разом кілька частин, не потрібно ні цвяхів, ні клею, а тільки легкий рух руки.
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