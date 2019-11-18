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18 листопада • оновлено в 11:14
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Дивовижні куби

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Свій конструктор Аберг назвав гіпнокубиками (Ghostcube).

Дивовижні куби

Дивовижні куби

Скріншот з відео

Іграшка складається з багатьох елементів з дерева і картону, які скріплюються за допомогою рухомих шарнірів.

Дивовижні куби

Дивовижні куби

Скріншот з відео

З'єднання виконані настільки акуратно, що неможливо відразу розібратися, яким чином влаштована конструкція. Саме завдяки цьому здається, ніби кубики дивним чином обертаються у всіх площинах.

Дивовижні куби

Дивовижні куби

Скріншот з відео

У гіпнокубики можна грати як окремо, так і декількома моделями одночасно. Їх конструкція дозволяє зводити казкові замки, укріплені стіни, ажурні вежі і все, на що ще вистачить фантазії гравця.

Дивовижні куби

Дивовижні куби

Скріншот з відео

Макети вільно взаємодіють один з одним. Щоб зафіксувати разом кілька частин, не потрібно ні цвяхів, ні клею, а тільки легкий рух руки.

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