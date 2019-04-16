Диво-підрахунки, та Мангер-тріумфує | Альо, гараж! REBOOT #243 51

Що не день то веселіше. Поліція та СБУ, майже паралельно повідомили про кількість учасників недільного шоу на НСК Олімпійський. За даними Нацполіції, на стадіоні та поруч з ним зібралося 5-ть тисяч політ-вболівальників. За даними СБУ – 15-ть тисяч. А тим часом, Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення від посади голови Херсонської облради, підозрюваному в організації вбивства Гандзюк - Владиславу Мангеру.

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