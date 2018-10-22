Дивний збіг: потужний вибух на Місяці і закрита ФБР обсерваторія в Нью-Мексико

Невелика обсерваторія в штаті Нью-Мексико привернула була закрита ФБР через "порушення режиму безпеки". Через місяць, в ніч з 16-го на 17-те жовтня мільйони користувачів відчували незрозумілі проблеми з доступом до сервісу YouTube, які, з незрозумілої причини почалися одночасно по всьому світу і збіглися з колосальним вибухом, потужністю в мільйони, якщо не мільярди мегатонн , що стався на Місяці.