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Дивна позиція Москви в Гаазі: пропаганда замість міжнародного права

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Експерт з міжнародних питань Андрій Бузаров зазначив,що єдиним умовним мінусом Міжнародного трибуналу в Гаазі можна вважати бюрократичний процес, який певним чином затягує розгляд справи "Україна проти Росії". За його словами, для міжнародної спільноти очевидна справедливість вимог, які ставить Україна у цьому суді.

Натомість, він наголосив, що викликає певний інтерес позиція, з якою виступає Росія, яка то відвідує засідання, то ігнорує, і замість позиції, яка б базувалась на міжнародному праві, використовуються "аргументи", що лунають з російських пропагандистських медіа.

Він зазначив, що Росія намагається максимально використовувати свій вплив, як країна постійний член Радбезу ООН, проте, за словами експерта, Україна відчуває підтримку своєї позиції від країн "Великої сімки".

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