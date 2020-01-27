Дітям можуть заборонити користуватися телефонами у школах: коментар автора законопроекту

Народний депутат України Олексій Гончаренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував свій законопроект про заборону ґаджетів в українських школах.

"Я зараз якраз знаходжусь у Стразбурзі на парламентській асамблеї Ради Європи. Страсбург - це французське місто, і я хочу зазначити, що у такій розвиненій країні, як Франція, дітям заборонено користуватися мобільними телефонами під час занять у школі, і навіть іншими пристроями, які можуть бути під'єднані до інтернету. На жаль, діти під час уроків займаються не отриманням нових знань, а сидять у телефонах. У мене у самого двоє дітей, і я думаю, що є багато українців, які мене розуміють", - заявив Гончаренко.

Він також додав, що на перервах дітям має бути дозволене використання ґаджетів, адже у дитини може виникнути потреба, наприклад, зв'язатися із батьками.

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