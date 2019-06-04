Дитячий відпочинок в літніх таборах: названі формати і ціни

Засновник дитячого табору Олег Василевський зазначив, що серед форм дитячого відпочинку влітку існують дві найпоширеніші форми. Денні табори і виїздні. Перші можуть коштувати декліька тисяч гривень на тиждень. За його словами, дітям знахдять заняття, які будуть кращим заняттям, ніж просто сидіти вдома.

Виїздні табори, ціна яких вже складається, за його словами в районі 5000-6000 тис гривень на тиждень, які належать підприємствам та профспілковим організаціям, які виступають спонсорами, та можуть забезпечити таку ціну.

Наступною, середньою, категорією він назвав табори в ціновому діапазоні від 6000 до 12000 гривень на тиждень. Далі йдуть елітні табори, зокрема й закордоном.

Він зазначив, що пропонуються і різні часові проміжки (формати) перебування в таборах. Це може бути тиждень, 10, 14 або 21 день.

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