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22 липня • оновлено в 13:19
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Дитячі табори і коронавірус в Україні: як вирішиться питання

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Цього літа планувалося оздоровити більше мільйона дітей. Більшість з них – з малозабезпечених сімей, що потребують соціальної підтримки. Проте, Кабмін вважає, що оздоровча кампанія має бути тільки тоді, коли покращиться епідеміологічна ситуація в країні.

Як вирішується питання дитячого оздоровлення та відпочинку і чи буде можливість у батьків все ж таки відправити дітей цього літа в дитячі табори, в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів голова Асоціації вожатих України Олександр Москаленко.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Літній відпочинок
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Україна
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