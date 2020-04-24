42 тисячі дітей з інтернатів повернули в сім'ї: чим це загрожує

Через карантин 42 тисячі дітей, які виховувалися в інтернатах, повернули додому без попередньої перевірки здатності сімей забезпечити їм належний догляд.

Така ситуація може становити небезпеку для життя та здоров’я дітей із проблемних родин. Уже є випадки, коли їх були змушені повернути назад в інтернати, розповів уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Захист дітей покладено на органи місцевої влади. У листі обласним та Київській міській державним адміністраціям міністерка соціальної політики Марина Лазебна закликала їх здійснювати контроль за тим, в якому стані перебувають родини, яким повернули дітей. Олексій Лазаренко, віцепрезидент ГО “Всеукраїнська фундація “Захист прав дітей” долучився до нашого ефіру.

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