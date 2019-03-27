Дитячі автокрісла — безпека в автомобілі

Культура водіння і культура безпеки – дві проблеми українських водіїв. Наше коротке дослідження виявило, що українці досі ігнорують паски безпеки та не охоче купують автокрісла, аби хоча б убезпечити своїх дітей. В той же час, до прикладу, у Німеччині за відсутність автокрісла водія можуть оштрафувати на суму до 500 євро. А у Нідерландах ви не зможете забрати дитину з пологового будинку, якщо в вашому автомобілі відсутнє спеціальне автокрісло.

Нацполіція звітує: лише за два місяці в Україні внаслідок ДТП травмовано більше 360 дітей, загинуло — 14. Часто причиною смерті було порушення правил перевезення дітей в машині. Паски безпеки та дитячі автокрісла – ці засоби безпеки є обов’язковими в Європи. Українці кажуть – нехтують ними, бо крісла дорогі. Про паски безпеки теж віджартовуються.

Таку несвідомість українців взялися виправляти штрафами. Законопроекти, які передбачають підвищення розмірів штрафів за порушення правил користування ременями безпеки та правил перевезення дітей, вже подані до Верховної Ради. Розмір покарання — 510 гривень.

Поки що жахлива статистика вказує, що відповідальність батьків вкрай на низькому рівні. Тому нагадаємо, що без крісла в авто можуть їздити діти лише старші 12 років. Шукаючи свідомих батьків, які не обмежуються наліпками на склі, а використовують автокрісла, змушені визнати – таких одиниці

В нацпоіліції попереджають: правильно встановлене дитяче сидіння знижує ймовірність травми на 75%. Крісла рятують життя вашої дитини!

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