Дитяча смертність в школах: парамедик дав рекомендації щодо врятування життя

Голова Всеукраїнської спілки парамедиків, лікар з медицини невідкладних станів Ярослав Вус зазначив, що смертей, в українських навчальних закладах, багато; кожного року це 10-20 дітей, які помирають у школах. За його словами, якщо б вчителі вміли провести хоча б серцево-легеневу реанімацію, то вони могли б "дотягнути" цих дітей до приїзду "швидкої допомоги". Він наголосив, що закордоном немає шкіл, в яких би не було дефібриляторів, це норма, на відміну від українських навчальних закладів, де це, радше, є дивиною.

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