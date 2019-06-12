Дитяча праця: експерт розповіла про головні порушеннях роботодавців

Експерт з питань працевлаштування Юлія Дрожжина зазначила, що молодь раніше починає виходити на ринок праці та заявляє про себе, як про активну одиницю.

За її словами, аналізуючи базу поданих резюме на портал пошуку роботи, можна стверджувати, що неповнолітні виявляють бажання працювати. Вона пояснює це тим, що сучасні молоді люди починають раніше вести соціальне та трудове життя.

Вона нагадала, що чинним українським законодавством прописані умови, за якими роботодавець може взяти на роботу неповнолітню людину, починаючи з 14-літнього віку. Проте, як і на загал, на всьому ринку праці України, не все що прописано, за її словами, виконується.

Зокрема вона зазначила, що не завжди підписується договір з неповнолітнім, не завжди неповнолітній не допускається до роботу у нічний час. Вона підкреслила, що допуск до роботи неповнолітнього можливий, якщо це відбувається у вільний від навчання час.

Вона вважає, що головне не тільки наявність норм, але і їх обов'язкове дотримання і відповідні органи, за її словами, мають контролювали їхнє виконання.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!