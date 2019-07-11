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Діти не винні: продюсер розповів, хто несе відповідальність за виступи українських дітей-артистів в Росії

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Продюсер Денис Путінцев прокоментував зміну правил НСТУ, згідно з якими організатори заборонили брати участь у відборі на Євробачення артистам, які виступали в Росії з початку 2014 р.

За його словами, вина за участь в таких виступах повинна лежати не на дітях, а на їх батьках, які приймають рішення і несуть відповідальність за своїх неповнолітніх дітей. І це, підкреслив продюсер, відрізняє дитячий конкурс від дорослого Євробачення, у відношенні до яких можна говорити про етичні норми.

Він вважає, що для розвитку дитячої творчості в Україні повинні задуматися про те, щоб проводити у країні конкурси та фестивалі, тим самим позбавивши необхідності поїздок з тими ж цілями в Росію.

Путінцев вважає, що необхідно більше уваги треба приділяти й ідеологічному підтексту, тому-що ідеологічну війну, яка зараз ведеться проти України, програється і в гаджетах дітей, які крім української музики, слухають багато слухають виконавців російського ріпа.

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