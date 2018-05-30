Діти на засіданні Кабміну, повені на Кубі - новини на ObozTV

У Києві на Майдані Незалежності вшанують пам'ять вбитого російського журналіста Аркадія Бабченка. Гройсман привів 20 дітей на засідання Кабміну. На Херсонщині продовжується гасіння пожежі у Раденському лісництві. Чотири людини загинули на Кубі через повені, які спричинив ураган "Альберто". Інтернет-енциклопедія "Вікіпедія" оголосила конкурс статей на музичну тематику українською мовою.

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