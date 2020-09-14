Лікар пояснила, хто може створити "імунний прошарок" від COVID-19

Діти можуть забезпечити "імунний прошарок" в ситуації епідемії коронавірусу.

Про це в ефірі на телеканалі Obozrevatel TV розповіла вірусологиня, докториня медичних наук Алла Мироненко. "Поки немає циркуляції вірусу грипу, це той шанс, коли діти мали би перехворіти", – сказала вона.

Як пояснила лікарка, діти хворіють на коронавірус або в легкій формі, або безсимптомно. "Коли вони вже перехворіли, вони забезпечують нам імунний прошарок, який захистить інших людей", - зазначила медичка.

Разом з тим вона наголосила на тому, що в ситуації епідемії коронавірусу у сім’ях, де є діти, слід дотримуватися певних правил. Зокрема, забезпечити умови, щоб діти не могли заразити членів родини похилого віку, які знаходяться в групі ризику.

"Не можна все життя ховатися. Поки у нас немає вакцини, саме така модель поведінки має бути", – резюмувала Мироненко.

Повну версію бліцінтерв’ю з Аллою Мироненко скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що стовідсоткової гарантії від зараження дитини на коронавірус у школі ніхто не дає. Втім, питання вакцинації стає надзвичайно важливим і критичним.