Дітей без щеплень можуть не допустити до навчання: юрист

Експерт з медичного права Максим Баришніков прокоментував ситуацію зі щепленнями та відповів на ряд питань щодо прав дітей на отримання освіти.

Він заявив, що чинне законодавство України передбачає, що щеплення є добровільною справою, але воно відбувається відповідно до законодавчих актів. Всі вони ухвалені досить давно і відповідно до них, за словами експерта, допуск до навчання відбувається лише за наявності відповідних документів або у випадках виключень. За словами експерта, не зважаючи на наявність такого законодавства, порядок його застосуванні ніде чітко не прописаний.

Зараз Україна має ухвалене рішення суду, яке передбачає, що наявність будь-яких довідок, не передбачених чинним законодавством не є підставою для допуску до навчання. Прийшло перше вересня, і з'ясувалося, що більшість дітей не проходили календарне щеплення, яке є обов'язковим для всіх. І цих дітей можуть не допустити до навчання, додав експерт.

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