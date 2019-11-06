Диспечерська таксі має зберігати інформацію п'ять років: голова таксомоторної асоціації

Голова всеукраїнської таксомоторної асоціації Андрій Антонюк у прямому етері ObozTV прокоментував введення податкових агентів для врегулювання ринку таксі.

"Сьогодні посередник має всю інформацію, і ви можете звернутись до нього за цією інформацією. Весь світ це вже використовує. Усі інтернет додатки повиння мати юридичну особу в Україні, працювати в Україні і платити податки в Україні, а не в Голландії. Усі країни говорять, що якщо ви заробили гроші в нашій країни, то заплатіть і податки в нашій країні", - заявив Антонюк.

Весь світ використовує диспечерську, тому що лише там мають інформацію про кожне перевезення, хто перевозив, скільки коштів отримав кожен перевізник і т.д., і т.п. І всі цивілізовні країни вимагають від диспечерських зберігати усю цю інформацію протягом п'яти років, а також передавати її відповідним державним органам у разі потреби, зазначив Антонюк.

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