Дискредитація міжнародної системи безпеки: експерт пояснив позицію Росії по українським військовополоненим

Експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко зазначив, що з боку Росії вже неодноразово було продемонстровано неповага до рішень міжнародних судів і інституцій. І сенсом такого показового невизнання рішень міжнародного трибуналу, який пройшов у Гамбурзі та розглядав питання захоплення українських військових моряків та суден в Чорному морі, лишається, на його думку, одною і той самою: показати неспроможність сучасної міжнародної системи в цілому.

За його словами, та система міжнародної безпеки, яка була утворена після ІІ Світової війни, не працює, Радбез ООН ухвалює суто символічні рішення, які ні на що не впливають.

Тому, на його переконання, зараз перед міжнародною спільнотою і, зокрема, перед Україною повстає момент істини та необхідність вирішувати: як міжнародна система має рухатись далі, коли один з ключових гравців, якою є наразі Росія, систематично порушує усі міжнародні юридичні канони.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся