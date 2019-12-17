Директорка гурту Riffmaster розповіла про лист до матері Павла Шеремета

Директор гурту Riffmaster Поліна Іванова у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Вона прокоментувала інформацію про обрання запобіжного заходу для Андрія Антоненка та розповіла про ставлення до суду по справі Павла Шеремета.

"Андрій вже не хлопчик, йому 48-49 років, і він у цьому віці пішов на службу, як справжній патріот своєї держави", - зазначила Іванова.

Вона також прокоментувала, яким чином до мережі потрапив лист Андрія Антоненка з СІЗО, в якому він звернувся до матері Павла Шеремета.

"До нього приходять адвокати, які постійно розмовляють з ним. Він сидить поруч із людьми, які сидять не за політичними статтями, і всі вони вважають його невинним", - додала директорка гурту.

"Все, що відбувається, відбувається поза законом. Якщо у них не достатньо доказів, щоб визнати їх винними, то вони зараз просто затягують час. Це не лише моє спостереження. Суддя Вовк взагалі не слухав те, що відбувається в залі. Він весь час дивився в стіл, і якби там був телефон, то він би в ігри на ньому грав. Це неповага до суду. Це абсолютне беззаконня", - заявила Поліна Іванова.

Вона також розповіла про концерти, які плануються на підтримку підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram