Директор заводу з "Украоборонпрому" попався на хабарі

Військова прокуратура впіймала на хабарі у 5 тисяч доларів директора Шосткинського казенного заводу “Зірка”, який входить до концерну “Укроборонпром”.

Про це повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону. У прокуратурі зазначили, що 21 лютого було задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів директором Шосткинського казенного заводу “Зірка”.

Відповідну суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та надалі – укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території заводу, що входить до складу ДК “Укроборонпром”.

Цього ж дня хабарника було затримано у порядку ст. 208 КПК України, а гроші вилучено.

22 лютого йомуу було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано посадовцеві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram