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Диплом зараз – не головне: експерт пояснила, що цінують українські роботодавці

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Гість студії – експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина.

Продовжуємо дізнаватися свіжі новини про професії і зарплати в Україні.

Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Чому дипломовані фахівці сидять без роботи? Яку роль відіграє вища освіта в подальшому працевлаштуванні?

"Так, диплом відіграє певну роль. Але далеко не головну. І студенти – сьогоднішні і завтрашні – повинні це розуміти", – звертає увагу експерт.

"Вимога про наявність вищої освіти міститься приблизно в третині всіх вакансій. Але за фактом – це більше побажання. Якщо перед роботодавцем постає такий пошукач, який відповідає всім іншим критеріям і зможе аргументувати, чому він не отримав вищу освіту – наприклад, це був усвідомлений вибір і людина вирішила одразу отримувати практичні навички – то відсутність вищої освіти не стане проблемою", – запевняє Дрожжина.

Які якості зараз цінують роботодавці – дізнайтеся більшому в нашому ефірі.

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Юлія Дрожжина
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