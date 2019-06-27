Диплом зараз – не головне: експерт пояснила, що цінують українські роботодавці

Диплом зараз – не головне: експерт пояснила, що цінують українські роботодавці156Читати матеріал російською
Гість студії – експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина.
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Першу частину ефіру можна подивитися тут.
Чому дипломовані фахівці сидять без роботи? Яку роль відіграє вища освіта в подальшому працевлаштуванні?
"Так, диплом відіграє певну роль. Але далеко не головну. І студенти – сьогоднішні і завтрашні – повинні це розуміти", – звертає увагу експерт.
"Вимога про наявність вищої освіти міститься приблизно в третині всіх вакансій. Але за фактом – це більше побажання. Якщо перед роботодавцем постає такий пошукач, який відповідає всім іншим критеріям і зможе аргументувати, чому він не отримав вищу освіту – наприклад, це був усвідомлений вибір і людина вирішила одразу отримувати практичні навички – то відсутність вищої освіти не стане проблемою", – запевняє Дрожжина.
Які якості зараз цінують роботодавці – дізнайтеся більшому в нашому ефірі.
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