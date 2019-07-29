''Динамо'' виграло Суперкубок у ''Шахтаря'': коментарі експерта

Спортивний оглядач Артем Франков прокоментував перемогу "Динамо" над "Шахтарем" у матчі за Суперкубок України.

Франков наголосив, що, з огляду на останні, події перемога динамівців є абсолютно закономірною, адже кияни були підготовлені краще. Він висловив припущення, що у наступному єврокубковому матчі динамівцям буде простіше, адже їх наступні суперники - "Брюгге" - зараз виглядають слабшими за "Шахтар". Чемпіони України завжди були сильнішими за другу команду Бельгії, заявив оглядач.

Франков також додав, що матч із "Брюгге", як і наступні матчі у чемпіонаті України, для обох команд є значно важливішими за Суперкубок, адже за умови, що "Динамо" почне втрачати очки у внутрішньому чемпіонаті, всі дуже швидко забудуть про перемогу у Суперкубку.

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