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''Динамо'' програло – Хацкевича звілнили

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Київське "Динамо" встановило власний антирекорд. Вперше в історії столичний клуб пропускає три групових стадії Ліги чемпіонів поспіль.

У сезоні-2017/18 динамівці відразу ж вилетіли в 3-му кваліфікаційному раунді турніру після поразки від швейцарського клубу "Янг Бойз" (3:1, 0:2). У наступному євросезоні кияни спочатку пройшли чеську "Славію" (1:1, 2:0), але потім вибули в плей-офф кваліфікації, поступившись голландському "Аяксу" (1:3, 0:0). Нарешті, в поточному сезоні "Динамо" припинило боротьбу знову в третьому раунді відбору після зустрічі з першим же суперником, бельгійським "Брюгге" (0:1, 3:3).

Всі три сезони київську команду очолював Олександр Хацкевич. До цієї "чорної" серії "Динамо" ще ніколи раніше не пропускало більше двох групових раундів ЛЧ поспіль.

Ця подія стала фінальною крапкою, і прес-служба столичного клубу повідомила, що Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом з ним звільнений весь тренерський штаб першої команди. Про те, хто працюватиме з командою далі, буде повідомлено пізніше.

Хацкевич очолював "Динамо" з 2 червня 2017 року, таким чином пропрацювавши з командою трохи більше 2 років і 2 місяців. За цей час білоруський тренер виграв два трофеї - Суперкубок України в 2018-му і 2019 роках.

У чемпіонаті і Кубку країни "Динамо" під його керівництвом поступалося першістю "Шахтарю". В єврокубках кияни тричі провалювалися в кваліфікації Ліги чемпіонів, а в Лізі Європи стелею виявилася 1/8 фіналу (2018, 2019). Особливо болючою була зустріч з "Челсі" весною 2019 року (поразка - 0:8 за підсумками двох матчів).

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