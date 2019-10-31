Діма Коляденко став гостем інфо-панк шоу "Бурчук Live"

Хореограф, танцівник, співак, телеведучий та шоу-мен Діма Коляденко став гостем прямого етеру на ObozTV.

Він завітав на шоу "Бурчук Live" і розповів про своє нове відео на пісню "Тумбала є".

"Ви знаєте, я прийшов просто так до вас у гості, адже я ніколи не був на ObozTV. І я зрозумів, яка у вас крута студія. Ти - Алла - прекрасно виглядаєш, Саша теж у формі. А друга причина - це те, що у мене вийшла нова пісня українською мовою. Вона називається "Тумбала є". Кліп крутиться на всіх телеканалах. Її для мене написав Андрій Француз, а кліп зняла відома кліпмейкер Олена Вінярська", - заявив шоумен.

"Мелодика пісні дуже українська, там дуже модні барабани, ну, мені здається, що це мій шедевр, я зовсім по-іншому там співаю", - зазначив Діма Коляденко.

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