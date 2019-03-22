Скандали нацвідобору Євробачення: гурт DILEMMA розповів подробиці

Гості програми Бурчук Live розповіли про низку скандалів та вимоги до учасників, які не перший рік супроводжують національний відбір Євробачення. Вони зазначили, що ситуації взаємних звинувачень та роздмухування істерії навколо конкурсу, це нормальная практика, через яку, за словами артистів, їм порадили не перейматися.

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