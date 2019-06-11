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Дій Медведчука і Бойко СБУ відправить на експертизу

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У Службі безпеки України заявили, що розслідують поїздку засновника "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка і голови політради партії Віктора Медведчука на переговори в Кремль.

У такий спосіб СБУ у Facebook відреагувала на спір, який розгорівся з цього приводу між Адміністрацією президента Володимира Зеленського та Генеральною прокуратурою.

Відзначається, що політикам закидають злочини, передбачені ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) і 111 (державна зрада) КК.

"Зараз триває призначена постановою Шевченківського районного суду міста Києва від 21.02.19 року лінгвістична експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України", – йдеться в повідомленні.

Також у СБУ зазначили, що другий візит Бойка і Медведчука в Санкт-Петербург, який відбувся 7 червня, також може бути перевірений під час зазначеного кримінального провадження.

"Чекаємо результатів експертизи для надання правової оцінки дій Медведчука і Бойка під час візиту в РФ", – підсумували у Службі безпеки.

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