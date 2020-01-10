Дієтологиня розповіла, як правильно їсти, щоб бути здоровим

Дієтолог Людмила Гончарова у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

"До мене батько приводить свою дитину і каже: зараз тобі розкажуть, як їсти. Скаржиться, що він не їсть фрукти. Ми робимо аналіз, і виявляється, що у дитини просто непереносимість фруктози. От тому він і не хотів їсти фрукти", - заявила дієтолог.

Вона зазначила, що людський організм - це унікальна система.

"Сьогодні за допомогою генетики ми можемо дізнатись навіть про таланти тої чи іншої людини, які здібності людина має", - заявила дієтолог.

Батькам вона порекомендувала дати можливість обрати дитині, що їй дійсно подобається. Це, за її словами, стосується і їжі так само.

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