Дезінформація, технічні кандидати і спостерігачі: названа відмінність нинішніх виборів від попередніх

Голова правління Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовська зазначила, що керівництво нацполіції, оголошуючи прогноз про наймасовіший підкуп виборців у день голосування, ймовірно діє превентивно. Водночас вона наголосила, що суто статистично кількість процедурних та технічних порушень 31 березня буде значно більше, ніж за весь період передвиборчої кампанії. Це, за її словами, обумовлено роботою 30 000 виборчих дільниць, на який прийдуть близько 30 млн виборців.

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