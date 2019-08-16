Дежавю: Михайличенко офіційно оголошений головним тренером

Тепер Олексій Михайличенко офіційно очолить "Динамо", про це повідомлено на офіційному сайті команди Ігоря Суркіса. Із ним підписано контракт на два сезони.

Сьогодні відбудеться перше тренування за участю нового старого тренера. У той же час, як підрахував сайт "Динамо" Київ від Шурика, київське "Динамо" втратило можливість заробити приблизно 45 мільйонів євро призових за час роботи Олександра Хацкевича.

Зокрема йдеться про три невдачі у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тільки в цьому сезоні "Динамо" могло би заробити у найпрестижнішому європейському клубному турнірі 28,5 млн євро. Замість цього сума призових в Лізі Європи складе лише гарантовані 6 мільйонів.

Всього ж за три роки роботи Хацкевича з командою кияни заробили 27,5 млн, хоча ця цифра могла скласти мінімум 72 мільйони.

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