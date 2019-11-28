Децентралізація узаконить феодалізм в Україні: речниця комітету виборців

Заступниця генерального директора комітету виборців України Наталія Линник у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, коли відбудуться місцеві вибори в Україні, і які наслідки матиме реформа децентралізації в Україні.

"Реформа децентралізації може не додати феодалізму, вона може хіба що його узаконити. Ну от наприклад, приїжджає нова людина і хоче зробити свій бізнес, якщо вона не має домовленостей з місцевими елітами, її просто виживуть, спалять виробництво, або спалять хату. І буде складно довести це, тому що не знайдеться свідків. Можна згадати ситуацію в 2015 році, коли мер Кривого Рогу не зміг нічого зробити. Адже не мав домовленостей з місцевою радою, і він був змушений піти зі своєї посади", - заявила Линник.

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