Деталі роботи нової податкової: що змінилось

Уряд запускає нову податкову службу згідно із рішення розділити фіскальну службу на два окремі відомства, яке було ухвалено у грудні 2018 року.

Податковий консультатнт київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська прокоментувала, як зміни можуть вплинути на роботу підприємств. Вона зазначила, що основна мета податкової служби не змінюється. Це збір податків з тих. хто зобов'язаний їх платити. Але стратегія розвитку нової податкової служби передбачає побудову нової форми її взаємовідносин із платниками податків.

Експертка зазначила, що у прес-релізі передбачається, що нова установа буде свого роду сервісною службою, і платник податку не повинен буде приходити особисто до якоїсь установи, а вся діяльність відтепер зможе відбуватись онлайн.

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