Деталі підписаної формули Штайнмаєра: опубліковано документи із підписами

У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

Зокрема, це лист на ім'я Мартіна Сайдіка – посередника на переговорах від ОБСЄ, – у якому сторони дали згоду на імплементацію "формули Штайнмаєра". Документ показав у своєму Facebook Валерій Калниш

Цей лист підписаний представником України в ТКГ Леонідом Кучмою. На аналогічних документах поставили свої підписи представники терористів "ДНР" і "ЛНР", а також Борис Гризлов від РФ і сам посередник від ОБСЄ.

"Власне, про це й говорив Сайдік, коли повідомляв на пресконференції про листи. Тобто, кожна зі сторін ТКГ надіслала йому свій, узгоджений з усіма текст, водночас немає підписів усіх учасників під одним документом", – пояснив Калниш.

Пізніше в коментарі OBOZREVATEL, російський політик Леонід Гозман заявив про те, що підписання формули Штайнмайера є "сильним відступом" України.

Про що йде мова у листі:

Закон вступає в силу о 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціальним законом України, що регулює позачергові місцеві вибори.

Закон буде діяти тимчасово, до дня публікації підсумкової доповіді Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами.

У разі, якщо БДІПЛ ОБСЄ підтвердить, що позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей були проведені в цілому відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, при відповіді на питання, узгоджене в "нормандському форматі" і затверджене ТКГ", закон буде діяти постійно.

Пізніше даний документ також опублікувала прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ в нормандському форматі.

Як відомо, ввечері у вівторок, 1 жовтня, активісти влаштували мітинги в Києві під Офісом президента і на Майдані Незалежності проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.

Як писав OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

Також була озвучена позиція представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка повідомила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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