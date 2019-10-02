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2 жовтня • оновлено в 18:01
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Деталі підписаної формули Штайнмаєра: опубліковано документи із підписами

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У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.

Зокрема, це лист на ім'я Мартіна Сайдіка – посередника на переговорах від ОБСЄ, – у якому сторони дали згоду на імплементацію "формули Штайнмаєра". Документ показав у своєму Facebook Валерій Калниш

Цей лист підписаний представником України в ТКГ Леонідом Кучмою. На аналогічних документах поставили свої підписи представники терористів "ДНР" і "ЛНР", а також Борис Гризлов від РФ і сам посередник від ОБСЄ.

"Власне, про це й говорив Сайдік, коли повідомляв на пресконференції про листи. Тобто, кожна зі сторін ТКГ надіслала йому свій, узгоджений з усіма текст, водночас немає підписів усіх учасників під одним документом", – пояснив Калниш.

Пізніше в коментарі OBOZREVATEL, російський політик Леонід Гозман заявив про те, що підписання формули Штайнмайера є "сильним відступом" України.

Про що йде мова у листі:

Закон вступає в силу о 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціальним законом України, що регулює позачергові місцеві вибори.

Закон буде діяти тимчасово, до дня публікації підсумкової доповіді Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами.

У разі, якщо БДІПЛ ОБСЄ підтвердить, що позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей були проведені в цілому відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, при відповіді на питання, узгоджене в "нормандському форматі" і затверджене ТКГ", закон буде діяти постійно.

Пізніше даний документ також опублікувала прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ в нормандському форматі.

Як відомо, ввечері у вівторок, 1 жовтня, активісти влаштували мітинги в Києві під Офісом президента і на Майдані Незалежності проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • 18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.

  • В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

  • 19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

  • Також була озвучена позиція представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка повідомила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

  • У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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