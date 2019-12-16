Деталі медичної реформи в Україні: менеджерка медичної групи РПР

Менеджерка медичної групи РПР Світлана Бубєнчикова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, коли в Україні стартує друга хвиля медичної реформи.

"Логіка оримання медичної допомоги на другій та на третій ланці надання медичних послуг зберігається таке саме, як на першій ланці. Тобто пацієнт має отримати направлення від свого сімейного лікаря або від педіатра, і це направлення є точкою входу на другу або на третю лінку надання медичних послуг. І Ми пам'ятаємо, що надання спеціалізованих медичних послуг є незалежним від місця реєстрації або від місця проживання пацієнта, тобто він може звернутися до будь-якого лікаря за призначенням", - заявила Бубєнчикова.

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