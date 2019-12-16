Деталі децентралізації в Україні: ексголова Тернопільської ОДА

Ексглава Тернопільської ОДА Степан Барна у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував реформу щодо децентралізації по всій Україні та чим загрожує українцям новий законопроект.

"У нас були певні напрацювання стратегії децентралізації, яка підтримувалася нашими європейськими та американськими колегами, які підтримували реалізацію її в Україні. Ми кілька років працювали над цією стратегією. В Тернопільській області, для прикладу, було створено 49 ОТГ, затверджено перспективний план, за яким мають бути створені 59 ОТГ. Зараз приходить нова команда, яка каже, що ми бачимо лише 39 територіальних громад по Тернопільській області. І тоді у мене логічне питання, а куди мають дітися ще 20? І це стосується яне лише одніє області. Це я змоделював ситуацію, яка стосується усієї України. А потім з'являється ще один спікер, який каже, що ми не лише не бачимо перспективи ліквідації районів, ми бачимо перспективу об'єднання областей в Краї. Всі ці фактори породжують дуже багато спекуляцій", - заявив Барна.

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